﻿ В детском саду Актобе покусали ребенка

В Актобе разгорелся скандал вокруг частного детского сада. Полуторагодовалую Дильназ родители забрали домой покусанную. На лице и теле у ребенка следы от зубов, кровоподтеки и ссадины. Мама обратились в полицию. Она уверена, что за детьми в этот момент никто не смотрел, сообщает 31 канал.

Ребенок из той же группы детского сада, куда ходит Дильназ, покусал ее. Родителям об этом сообщили воспитатели.

"Медсестры даже нет у них, говорят, ушла. Заведующая при мне звонила охране и приказала никого не пускать к ним. С нами не разговаривает, дверь кабинета закрыла, даже не извинилась, - говорит мама Дильназ Алибек Айдана Акдаулетова.

Где на момент инцидента были воспитатели – неизвестно. Говорить с журналистами персонал наотрез отказался.

В этот детский сад Дильназ Алибек отдали, поверив обещаниям о создании комфортных условий для ребенка. Ежемесячно семья платит 40 тысяч тенге, что в Актобе весьма высокая цена. Группы небольшие – по шесть малышей в каждой. Уж за ними-то двое воспитателей должны были уследить, говорят родители.

"Ребенок вечно голодный приходит домой. Их тут не кормят. За что мы платили деньги, непонятно. Это же ужас какой-то, воспитатели ни за что не отвечают! А если бы дети поубивали друг друга, что тогда? Ребенок громко плакал – никто не пришел на помощь," - говорит дедушка Дильназ Алибек Аяпбергенов.

Как выяснилось, за безопасность детей в частных детских садах, по сути дела, никто не в ответе. В городском отделе образования лишь разводят руками. По словам чиновников, они не уполномочены контролировать происходящее за стенами негосударственных детских учреждений.

"Частные садики мы не курируем, частные – это частное лицо, "- комментирует заведующая сектором дошкольного и общего среднего образования отдела образования города Актобе Гульнар Мурзагалиева.

Родители маленькой Дильназ уже обратились в полицию и требуют тщательного расследования инцидента. В частности, проверить деятельность учреждения и профпригодность каждого воспитателя.