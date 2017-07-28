﻿ ​Пятилетней жертве педофила из Сатпаева собирают деньги на операции

Родители пятилетней жертвы изнасилования в Караганде объявили о сборе денежной помощи на проведение ряда операций, передает Today.kz.

"Малышка перенесла несколько операций, предстоят еще несколько. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Родители открыли счет в "Народном банке" и просят неравнодушных казахстанцев помочь с финансированием медицинской помощи", - сообщила председатель общественного совета родителей при управлении образования Карагандинской области Алия Садырбаева.

Реквизиты счета в АО "Народный банк":

4402576504538054

ИИН 770321350163

Сейчас девочка перенесла операцию, находится в детской больнице Карагандинской области.

На данный момент с ребенком работают психологи.

Напомним, 23 июля в полицию Сатпаева обратился с заявлением о пропаже пятилетней дочери 40-летний местный житель. Она была обнаружена в квартире с неизвестным мужчиной, который позже признался, что обманным путем завел в квартиру несовершеннолетнюю, где изнасиловал ее.

Позже в социальных сетях появилось видео, на котором в служебном помещении конвоир наносит предполагаемому педофилу несколько ударов руками и ногами в паховую область. После этого сотрудник был уволен из органов внутренних дел. Непосредственное руководство конвойной службы привлечено к дисциплинарной ответственности. Следователь отстранен от расследования. Дело передано другому работнику. В соцсетях развернулась акция в поддержку полицейского.

26 июля прокуратура отпустила конвоира из изолятора под залог. В отношении него проводится расследование по статье 362 "Превышение власти или должностных полномочий" УР РК.