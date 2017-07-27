﻿ Парень продал девушку другу в Астане

Из материалов дела известно, что молодой человек оценил девушку, которая якобы занимается проституцией, в 50 тысяч тенге.

В Астане продавший девушку другу казахстанец приговорен к 2,5 года лишения свободы. Из материалов дела известно, что молодой человек оценил девушку, которая якобы занимается проституцией, в 50 тысяч тенге, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу столичного суда.

Судом №2 Есильского района Астаны мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 128 УК РК "Торговля людьми".

Отбывать наказание он будет в учреждении УИС средней безопасности.

25 июля 2017 года апелляционной инстанцией суда Астаны приговор оставлен без изменений.

Напомним, 26 апреля сообщалось, что сотрудники управления по борьбе с оргпреступностью ДВД Астаны предотвратили продажу 20-летней жительницы Алматинской области в сексуальное рабство.

Потерпевшая познакомилась с подозреваемым в Алматы.

По данным полиции, 33-летний житель Тараза обманным путем привез девушку в Астану с целью эксплуатации в сексуальном рабстве. По информации потерпевшей, задержанный пообещал взять ее в жены и познакомить с матерью. Под этим предлогом он привез девушку в столицу и передал ее для сексуальной эксплуатации гражданину А., получив вознаграждение в сумме 50 тысяч тенге.