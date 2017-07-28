﻿ ​Актюбинская область вошла в список регионов, больше всех пополняющих бюджет Казахстана

​Актюбинская область вошла в список регионов, больше всех пополняющих бюджет Казахстана

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​Актюбинская область вошла в список регионов, больше всех пополняющих бюджет Казахстана

Статистики назвали пять регионов, жители которых больше всего в Казахстане заплатили налогов в течение первого полугодия 2017 года.

По данным портала energyprom.kz, 60% всех налоговых поступлений госказны приходится на пять регионов. Из Алматы поступило 823,8 млрд тенге, Атырауской области - 447,7 млрд тенге, Астаны - 440,7 млрд тенге, Актюбинской области - 164,7 млрд тенге, Карагандинской области - 162,4 млрд тенге.

По итогам первого полугодия 2017 года нефтяной доход страны вырос на 21% к аналогичному периоду прошлого года, составив 5 трлн тенге, из которых 3,2 трлн тенге - налоговые поступления.

Налоговики перевыполнили план текущего периода на 120,2 млрд тенге. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 400 млрд тенге или на 14%.

В этом году госбюджет намерен собрать 6,7 трлн тенге налогов.

Из 3,2 трлн тенге налоговых поступлений 2,2 трлн тенге приходится на подоходный налог, налог на добавочную стоимость и социальный налог.

За шесть месяцев НДС пополнил казну на 761 млрд тенге (+11% к первому полугодию прошлого года). В том числе НДС на товары внутреннего производства составил 283,5 млрд тенге (-0,9%), на импортируемые товары - 230,2 млрд тенге (+11,3%). Поступления КПН составили 753 млрд тенге (+8%), ИПН - 377 млрд тенге (+10%), соцналог - 277 млрд тенге (+10%).

За своё имущество жители заплатили 115,8 млрд тенге (+15,5%), за автомобили - 24,6 млрд тенге (+26,4%).

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