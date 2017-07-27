﻿ Казахстан планирует приобрести у РФ два Су-30СМ и четыре Ми-35М

Казахстан планирует приобрести у РФ два Су-30СМ и четыре Ми-35М

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Казахстан планирует приобрести у РФ два Су-30СМ и четыре Ми-35М

Казахстан планирует приобрести у России два фронтовых истребителя Су-30СМ и четыре вертолета Ми-35М в 2017 году. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Казахстана в ответе на официальный запрос ТАСС.

«В соответствии с условиями протокола о намерениях, подписанного 22 мая 2017 года в городе Москве, министерство обороны РК подтверждает намерения в дальнейшем приобретении фронтовых истребителей Су-30СМ производства ПАО «Иркут», - информировали в минобороны.

По данным ведомства, российская сторона подтверждает возможность и готовность обеспечить своевременную поставку самолетов и соответствующего оборудования Казахстану на условиях договора между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о военно-техническом сотрудничестве от 24 декабря 2013 года.

«В текущем году министерству обороны РК планируется осуществление поставки двух единиц самолетов Су-30СМ и четырех единиц вертолетов Ми-35М», - уточнили в пресс-службе.

Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев сообщил ТАСС, что в июне 2017 года от казахстанской стороны получен перечень продукции военного назначения, включающий 12 самолетов Су-30СМ в рамках договора о военно-техническом сотрудничестве от 24 декабря 2013 года. По словам Шугаева, в настоящее время исполняется контракт на поставку двух самолетов Су-30СМ с комплектами средств обслуживания и наземного контроля, а также с комплексным тренажером самолета Су-30СМ.

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Все комментарии (14):
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фото пользователя Legolas
Legolas
А чо так мало?
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27.07.2017, 15:05
фото пользователя Твист.
Твист.
Не всё сразу. Радует, что наша армия потихоньку модернизируется и пополняется
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27.07.2017, 15:27
фото пользователя Edvard Men
Edvard Men
А почему не ПАК-ФА или F-35? С кем Казахстан воевать думает, есть вероятный противник?
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27.07.2017, 15:20
фото пользователя Твист.
Твист.
Edvard Men, потому что они не продаются wink

"С кем Казахстан воевать думает, есть вероятный противник?"

Причем здесь "вероятный противник"? Любое нормальное государство должно иметь нормальную армию
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27.07.2017, 15:26
фото пользователя Edvard Men
Edvard Men
России нужно распродать старую технику, для перевооружения своей армии.
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27.07.2017, 15:29
фото пользователя taxsist2
taxsist2
С-400 надо закупать,основная задача будет необходимость не быстро летать, а быстро сбивать. Тот же самолет нет необходимости вылетать на другую территорию, можно со своей территории запустить крылатые ракеты которые 5-8 тыщб пролетят и поразят цели.
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27.07.2017, 15:54
фото пользователя Твист.
Твист.
"России нужно распродать старую технику, для перевооружения своей армии. "

Су-30СМ и Ми-35М - это старая техника??? crying
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27.07.2017, 16:01
фото пользователя Panzer
Panzer
А зачем американцы  закупают советское и российское вооружение? с кем воевать собрались?tongue
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27.07.2017, 15:28
фото пользователя Edvard Men
Edvard Men
Армия, всегда и везде, строится на страхе. Страх властителей быть завоёванными и свергнутыми. Многочисленные армии имеют империи, на основе армии, они захватывают новые территории и увеличивают свою империю. Малочисленные, по населению, государства не способны противостоять крупным. Поэтому, на данное время, существуют международные мирные договора и союзы на основе правил ООН. Государство, нарушевшее эти договора, считается агрессором, и, можно считать, что это государство объявляет войну всему цивилизованном миру. Малым государствам не стоит иметь многочисленную армию, достаточно иметь мобильные, высоко профессиональные, хорошо вооруженные подразделения, для борьбы с терроризмом. Готовить пушечное мясо, в виде солдат срочной службы, в настоящее время, не целесообразно
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27.07.2017, 15:31
фото пользователя Твист.
Твист.
"Поэтому, на данное время, существуют международные мирные договора и союзы на основе правил ООН. Государство, нарушевшее эти договора, считается агрессором, и, можно считать, что это государство объявляет войну всему цивилизованном миру."

Ахахаха, спасибо, посмеялся от души.lollollol   Чот америкосам весь цивилизованный мир войну не объявляет...
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27.07.2017, 16:02
фото пользователя Твист.
Твист.
"Готовить пушечное мясо, в виде солдат срочной службы в настоящее время, не целесообразно "

Конечно нет. Армия должна быть контрактной и профессиональной. К этому мы и идем
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27.07.2017, 16:04
фото пользователя Panzer
Panzer
 у кого нечем защитится тот будт подчинятся.
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27.07.2017, 15:41
фото пользователя Panzer
Panzer
вам же подарили с-300 пока хватит smile
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27.07.2017, 15:44
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Panzer а чем хуже Турции, С-300 только Астану закрывают.
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27.07.2017, 15:52
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