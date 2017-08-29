﻿ ​Меркель рассказала когда отменят санкции против России

​Меркель рассказала когда отменят санкции против России

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​Меркель рассказала когда отменят санкции против России

И добавила, что говорить об отмене санкций можно будет в случае, когда будут выполняться минские договоренности.

Санкции в отношении России будут отменены, когда для них не будет повода, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает РИА Новости.

"Санкции будут отменены, когда будет устранена причина", - сказала она журналистам на ежегодной летней пресс-конференции.

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Все комментарии (1):
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USSR
Настолько кратко, что понимается - причина в самом существовании России. Нет ее и нет проблемы. Весла давно высохли.
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29.08.2017, 15:48
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