﻿ Малахов обратился с письмом к гендиректору «Первого канала»

Малахов обратился с письмом к гендиректору «Первого канала»

Автор:
Малахов обратился с письмом к гендиректору «Первого канала»

Телеведущий Андрей Малахов обратился с открытым письмом к генеральному директору «Первого канала» Константину Эрнсту, передает РИА Новости.

Послание опубликовано на сайте журнала StarHit, главным редактором которого является Малахов.

В письме бывший ведущий ток-шоу «Пусть говорят» поблагодарил сотрудников «Первого канала» и его гендиректора за годы совместной работы.

По словам Малахова, время, проведенное на канале, стало «частью моего ДНК». Журналист поблагодарил Эрнста за полученный опыт и «удивительное путешествие по телевизионной дороге жизни».

Ранее в интервью порталу Woman's Day Малахов подтвердил, что будет продюсировать собственную передачу на телеканале «Россия 1».

Теги: ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
17.08.2017, 09:39
  
«Первый канал» прокомментировал закрытие «Наедине со всеми»
16.08.2017, 10:43
  
Малахов променял «Первый канал» на «Россию 1»
07.08.2017, 15:30
  
Андрей Малахов уходит с Первого канала
17.05.2016, 11:43
  
В суд на "Первый канал "Евразия" подал карагандинский адвокат 6
30.06.2014, 09:50
  
В Донецке во время обстрела погиб оператор Первого канала
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (2):
Сортировать:
фото пользователя my.imya
my.imya
Малахов всегда нравился, особенно своей доброжелательностью. Ну накопил, и открыл свое шоу. Первый канал не всегда лучший
Ответить
21.08.2017, 11:26
фото пользователя Малинка
Малинка
Мой любимчик!
Не интересно без него теперь Пусть говорят))
Ответить
21.08.2017, 15:36
Последние новости раздела
Лимузин Ельцина продали за 19,7 млн рублей
​Что Владимир Путин считает главным в своей работе
Селевой поток собрал в "гармошку" десятки автомобилей в Крыму
​34 человека отравились на фестивале в России
Умер создатель российского алфавита в интернете 1
«Первый канал» прокомментировал закрытие «Наедине со всеми»
Муж Веры Глаголевой раскрыл подробности ее смерти
Россияне стали меньше пить
Семья "пьяного мальчика" отказалась эксгумировать его тело
Роуминг на территории стран ЕАЭС могут отменить