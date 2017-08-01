﻿ В Киеве снесли точку фастфуда вместе с посетителями

В Киеве снесли точку фастфуда вместе с посетителями

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В Киеве снесли точку фастфуда вместе с посетителями

На улице Заболотного в Киеве снесли точку фастфуда с клиентами внутри. Об этом 31 июля сообщает в Facebook паблик «Киев Оперативный», передает Лента.ру.

«Застройщик с помощью спецтехники начал демонтаж фастфуда с посетителями внутри», - отмечается в публикации. Указывается, что есть информация об одном пострадавшем.

«Демонтировали пункт питания для водителей маршрутных средств», - уточняется в посте.

25 июля жительница украинской столицы Галина Яцишина написала в Facebook, что ночью были разгромлены некоторые объекты на рынке возле станции метро «Лесная». Среди них был зоомагазин. «Кролики, хомячки, шиншиллы, рыбки и птицы погибли от стресса во время погрома и под завалами», - сообщила пользовательница. «Страна.ua» узнала, что в живых остались только кролик, морская свинка и две мыши.

Полиция возбудила уголовные дела о самоуправстве и краже: прибывшим на место сноса сотрудникам правоохранительных органов не предоставили документов на демонтаж, кроме того, из торговых точек были украдены некоторые вещи. Шесть человек задержали, четыре единицы тяжелой строительной техники изъяли.

В киевской мэрии пояснили, что снос строений на рынке осуществляла исполнительная служба района по решению суда. Дело в том, что эти сооружения там находились незаконно, и арендатор земельного участка обратился в суд, чтобы их убрали. Однако, как передает «Сегодня.ua», в главном управлении юстиции в Киеве заверили, что представители исполнительной службы не имеют к этому отношения, и кто проводил демонтаж, неизвестно.

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