﻿ Порошенко проверят на госизмену

Порошенко проверят на госизмену

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Порошенко проверят на госизмену

Госизмена Порошенко выражается в том, что он «в период с 2013 по 2017 год через принадлежащую ему Липецкую фабрику "Рошен" финансировал российскую армию.

Печерский суд Киева обязал Службу безопасности Украины возбудить уголовное дело о государственной измене в отношении президента Петра Порошенко. Об этом в Facebook сообщил бывший первый замглавы Генпрокуратуры Ренат Кузьмин, передает Lenta.ru.

Кузьмин опубликовал в соцсети решение суда от 25 июля.

«Как видите, суд обязал Службу безопасности Украины зарегистрировать в Едином реестре досудебных расследований (возбудить уголовное дело) информацию, изложенную в моем заявлении от 13.02.2017», - написал он.

По его версии, госизмена Порошенко выражается в том, что он «в период с 2013 по 2017 год через принадлежащую ему Липецкую фабрику "Рошен" финансировал российскую армию, с которой он, по его же словам, воюет на Донбассе как верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины».

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Все комментарии (9):
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фото пользователя Твист.
Твист.
Емнип, Пеця клятвенно клялся, что весь бизнес продаст wink
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27.07.2017, 10:29
фото пользователя pcproman
pcproman
Ну да, то Россия говно, а бизнесс есть бизнесс.)) Фигею от лицемерия.
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27.07.2017, 12:57
фото пользователя Твист.
Твист.
Пеця постоянно хрюкает "ахрессор, хрю-хрю,война, хрю-хрю", а денежки тем не менее капают. Представляете, это как ежели бы у Сталина в 42-м в рейхе свой завод работал и деньги приносил lol
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27.07.2017, 13:38
фото пользователя Panzer
Panzer
кстати последние вагоны с тваром для Германии шли из СССР еще даже после начала войны, сама жа Германия заблокировала состаы для СССР
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27.07.2017, 15:21
фото пользователя 1870
1870
Бл..ь, кто бы сказал мне в 80-е годы что будут у нас такие президенты, начиная от Таллина, заканчивая Ашхабадом... Что будет пьяный Ельцин, бомбящий Грозный, что армяне подерутся с азербайджанцами, что киргизы рамсанутся с узбеками, что прибалты позовут амеров и натовские истребители будут летать в нашем небе и стоять на наших аэродромах, что города-герои станут оплотом неофашистов... Фантастика...
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27.07.2017, 13:07
фото пользователя taxsist2
taxsist2
1870  все это плоды действий комерсов и политиканов.
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27.07.2017, 15:29
фото пользователя Legolas
Legolas
«в период с 2013 по 2017 год через принадлежащую ему Липецкую фабрику "Рошен" финансировал российскую армию, с которой он, по его же словам, воюет на Донбассе как верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины»

Я не понял, это что, Высшая степень идиотизма?
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27.07.2017, 15:10
фото пользователя Твист.
Твист.
Legolas, у Вас таки ещё остались силы удивляться идиотизму чинушей Нэзалежной? wink
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27.07.2017, 15:24
фото пользователя taxsist2
taxsist2
ну примерно также,как в Чечне когда шли бои и несколько раз оттягивали войска россияне т.к в Москве разводили и потом по новой мясорубка. Бабки одно,а лапша для народа другое.
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27.07.2017, 15:31
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