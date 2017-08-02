﻿ Едем на речку с собакой!

– Собираемся выехать на природу и хотим взять с собой нашу овчарку. Ей уже 7 месяцев, на речку берем впервые. Хочу, чтобы в такую жару она хотя бы поплавала. Нужно ли соблюдать какие-то меры безопасности или брать с собой что-то, например полотенце для собаки? Правда ли, что любая собака будет спасать своего хозяина?

– Ольга

ОТВЕТ: – Если выезжаете со своим питомцем на природу, защитите собаку от паразитов, таких как клещи, блохи и другие, – советует председатель актюбинского филиала клуба кинологов Надежда Бойко. – Сейчас есть много различных средств, в том числе спреи разной степени устойчивости, ошейники, капли и так далее. Посоветуйтесь с ветврачом или продавцом в зоомагазине, что лучше подойдет вашему питомцу. Собак с ослабленным иммунитетом брать на речку не стоит, они могут подцепить кожные заболевания.

Даже хорошо плавающая собака может утонуть. Например, собаку может унести течение. Поэтому внимательно осмотрите место, где собираетесь купаться, нет ли там сильного течения, водоворотов и так далее. Собак-спасателей специально обучают. Редкие породы и представители обладают врожденным талантом.

Следите за своим питомцем. Если собака игнорирует ваши команды, не стоит спускать ее с поводка на природе. Собака может заиграться, побежать за какой-нибудь «добычей» и потеряться. Приобретите длинный поводок, чтобы она могла вволю поплавать, но в то же время можно было ее одернуть.

Осмотрите песок. На пляжах, особенно диких, можно встретить битое стекло.

Брать ли с собой полотенце – это решение владельца. Обычно собаки прекрасно обсыхают, обтираясь о песок. Но я советую дома помыть собаку после купаний в речке.