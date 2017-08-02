﻿ За жалобу на дом престарелых подали в суд

Посетительница пожаловалась в Инстаграм, что в интернате воруют вещи стариков, плохо их кормят и не дают ложки. Руководство дома престарелых назвало всё ложью и требует через суд с жалобщицы 300 тысяч тенге за моральные страдания.

Актюбинка Надежда Иванникова выложила на страничке «Жалобная книга Актобе» в Инстаграм пост о посещении дома престарелых, где живет ее бабушка. Автор написала, что у пенсионеров пропадает одежда, их плохо кормят и не дают ложки. А на входе у посетителей забирают телефоны. Один пост сопроводила фотографией обеда: в миске лежит кусочек рыбы и картошка.

«Ездили поздравить стариков в дом престарелых и ужаснулись. Такое плохое отношение к бедным старикам! Кормят вы бы видели чем. Старики жалуются. Воруют одежду. За что берут такую большую сумму, ведь условий никаких! Старики боятся жаловаться, так как не принимается никаких мер. Интересно, за этим бардаком кто-нибудь наблюдает? Когда будет полноценный уход за стариками? 70% от их пенсий за что берут...», – сообщила в Инстаграм Иванникова.

Администрация дома престарелых назвала сообщение ложью и потребовала через суд, чтобы жалобщица опровергла информацию и выплатила 300 тысяч тенге за моральный вред.

В доме престарелых «Диапазону» заявили: никто не ворует, постояльцев кормят 5 раз в день, в меню есть мясо, соки, свежие фрукты.

– Нас постоянно проверяют госорганы, общественные организации, приходят волонтеры и студенты, все открыто у нас, – рассказал и. о. директора Булат Исаев. – Никто не ворует. А контингент сложный. Есть постояльцы с криминальным прошлым, которые здесь пытаются свои порядки установить. На деньги, которые удерживают с пенсий, можно покупать только мягкую мебель, средства гигиены, лекарства, которые не относятся к перечню бесплатных. Закон этот о 70% отчислений не проработан до конца. Меню и порции установлены стандартами, медсестра проверяет качество пищи. Те, кто жалуется, пришли бы и попробовали поработать на эти зарплаты. Медсестра получает 34 тысячи тенге. Не зная изнутри, как тут на самом деле, нас очерняют и называют ворами.

Булат Исаев не отрицает, что в интернате недовольные условиями содержания есть, их около 10 человек. Недовольство у пенсионеров появилось после того, как с их пенсий стали удерживать 70%. Пенсионерка Валентина Завада даже пыталась отвоевать свои 70% у гос­органов через суд, но безуспешно.

– Меня не устраивает как кормят, как одевают. Удерживают с пенсии 70%, а кормят всех одинаково, платья одинаковые дают. А я еще отдаю деньги внукам, чтобы они жилье снимали, родителей у них нет, – рассказала корреспонденту «Д» Валентина Завада.

Противоположное мнение у постоялицы Жанат Бекентаевой.

– Питание вполне приличное, каждый день фрукты и соки дают, салаты, выпечка, бывает пельмени и манты готовят. Есть душевые в отделениях. Не у всех пенсионеров есть такие условия, как у нас, – рассказала Жанат Бекентаева.