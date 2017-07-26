﻿ Уволенный из-за $20 000 чиновник стал директором больниц

Уволенный из-за $20 000 чиновник стал директором больниц

Автор:
Уволенный из-за $20 000 чиновник стал директором больниц

Экс-чиновник от здравоохранения Алмат Ермагамбетов отдал 20 тыс. долларов мошеннице (по приговору суда) Ботагоз Биекеновой, чтобы устроить детей в вуз и школу. Она не выполнила обещание, он заявил в полицию, стал потерпевшим в суде. Биекенову осудили, а чиновника после критики акима области уволили. Он подал иск, чтобы восстановиться на работе, и проиграл. На суде адвокат объясняла, что деньги – не взятка, а оплата подготовительных курсов в НИШ.

На днях стало известно, что Ермагамбетов стал финдиректором многопрофильной больницы «Aktobe medical center». В него входят облбольница, детская больница и КДЦ. Руководство кластера подтвердило новость о назначении Алмата Ермагамбетова.

– Я в курсе скандала с ним. Но у него судимости нет, его рекомендовал обл­здрав. У нас не госслужба, а КГП, – пояснил глава многопрофильной больницы Рустем Исаев.

Ермагамбетов в должности финансового директора вновь будет курировать строительство и госзакуп лекарств.

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Все комментарии (17):
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фото пользователя Keks1
Keks1
Отбить 20 косарей зелени как то надо же. И детей доучивать. 
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27.07.2017, 09:22
фото пользователя Legolas
Legolas
Ахренеть... такие не пропадут...

"Д" если еще будете писать про него, то смените пожалуйста его фото... на более презентабельное что-ли, а то это какое-то отталкивающее...
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27.07.2017, 09:32
фото пользователя Keks1
Keks1
Legolas, портит имидж госслужащего и всего города?))) А мне нравится фото. Отражает сущность человека.)))
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27.07.2017, 09:41
фото пользователя Legolas
Legolas
wink
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27.07.2017, 09:52
фото пользователя Твист.
Твист.
"Ермагамбетов в должности финансового директора вновь будет курировать строительство и госзакуп лекарств."

Оченно хлебное местечко angry
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27.07.2017, 10:02
фото пользователя РинаРодионовна
РинаРодионовна
рукалицо
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27.07.2017, 10:18
фото пользователя taxsist2
taxsist2
не тонет))) молодец, а в городе воняет.
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27.07.2017, 11:24
фото пользователя sh_volodya
sh_volodya
Ну так все  правильно, "не тонет" как известно сами знаете что ...
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27.07.2017, 14:30
фото пользователя taxsist2
taxsist2
sh_volodya

 https://www.youtube.com/watch?v=QYLXgbaT-MA
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27.07.2017, 16:28
фото пользователя Малинка
Малинка
Писали,что Биекенова занималась поставкой мед.оборудования по гос.закупкам.
Незнаю,но мое мнение,это был откат,она была должна ему.
Каким образом он теперь сел курировать госзакупки опять?
Облздрав в теме))

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27.07.2017, 11:37
фото пользователя balrok
balrok
Кто это делает? Уволенный по отрицательным мотивам, руководит опять в области медицины
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27.07.2017, 14:20
фото пользователя taxsist2
taxsist2
когда крыша не течет, стены каменные, тогда все в порядке, как только крыша прохудится или стены соломенные, денег не хватает на нормальное укрытие то живущим под этой крышей становится туго, волк может до них добраться. (сказка про поросят и волка).
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27.07.2017, 14:27
фото пользователя ARDOSHA
ARDOSHA
Кто знает скока стоит кресло руководителя облздрава - хотел баллотироватса. Еще, торг уместен?
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27.07.2017, 16:06
фото пользователя logovaldis
logovaldis
А чо, так можно было????)))))
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27.07.2017, 16:25
фото пользователя Keks1
Keks1
logovaldis, если сможете доказать, что подготовительные курсы в НИШ в долларах и через посредника оплачиваются, без документов и стоят они 20 килобаксов, то конечно можно)))
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27.07.2017, 16:39
фото пользователя Малинка
Малинка

2009-2014 гг. – руководитель отдела госзакупок Управления здравоохранения Актюбинской области;

2014–2016 гг. – заместитель руководителя по экономике Управления здравоохранения Актюбинской области;


госзакупки ОБЛАСТИ!!!

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27.07.2017, 17:22
фото пользователя knek
knek
Ну хоть кто-то борется с коррупцией, правда переведя весь поток на себя ))))
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27.07.2017, 22:19
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