﻿ Народный репортёр. Бассейн в центре города стал свалкой

Между дворцом спорта «Коныс» и рестораном «Рахат» есть заброшенный бассейн. Раньше там был фонтан, потом кафе с плавающими аттракционами. Сейчас он весь в мусоре. Должно ли это место быть таким?

Место: пр. Абулхаир хана.

Дата: август 2017 года.

Автор: анонимная публикация.

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