﻿ Народный репортёр. Коровы пасутся на асфальте

Народный репортёр. Коровы пасутся на асфальте

Автор:
Народный репортёр. Коровы пасутся на асфальте

Город Кандыагаш, центр. Каждый день гуляют коровы. Куда городские власти смотрят?

Место: г. Кандыагаш, ул. Интернациональная.

Дата: 3 августа 2017 года.

Автор: анонимная публикация.

Фото с описанием присылайте на электронный адрес редакции: gazeta@rifma.kz. Либо воспользуйтесь страницами газеты «Диапазон» в социальных сетях: www.facebook.com; www.оk.ru; www.instagram.com; www.vk.com; www.diapazon.kz; WhatsApp: +7 775 797 03 14

Теги: ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
09.08.2017, 18:05
  
Народный репортёр. Мусорные баки соседствуют с детской площадкой
09.08.2017, 18:03
  
Народный репортёр. Старый забор не отвечает современным тенденциям
09.08.2017, 18:01
  
Народный репортёр. Что важнее – дети или машины?
09.08.2017, 17:59
  
Народный репортёр. Бассейн в центре города стал свалкой
09.08.2017, 17:58
  
Народный репортёр. На крыльце клуба установили биотуалет
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (2):
Сортировать:
фото пользователя my.imya
my.imya
Повеселили. Телки вышли прогуляться:))) Стоят, как в почетном карауле - может бычок какой важный должен проехать?winked
Ответить
10.08.2017, 14:12
фото пользователя taxsist2
taxsist2
my.imya вообще очень опасно, в прошлом году товарищ перевернулся в машине ночью от столкновения с коровой, машина спасла, внедорожник рамный, повредил сыну руку. Неделю назад в районе поселка Темир на дорогу ночью выскочила стадо лошадей, тормозной путь у меня был метров 15-20, боялся за детей в машине, еле остановился. Кстати там(Темир- Кенкияк) уже не первый случай когда попадают в ДТП изза скотины, лошади и коровы выбегают перед машиной наперерез, особенно ночью. После Темира ближе к Кенкияку их сотни (лошадей)пасутся, создают опасность для водителей и пассажиров. Полиция не принимает мер в отношении этих фермеров,хозяев почему?
Ответить
10.08.2017, 14:48
Последние новости раздела
В Хромтау разрушается дом
Актюбинских болельщ иков с бородами обсуждали в Интернете
Актюбинцы спасаются от вони спичками, лавровым листом и воздухом из кондиционера 1
Вас надо на Махамбетовку переселить. Потом скажете какой там запах! - Сапарбаев – главному экологу 5
Мартучане приглашают на праздник и ярмарку
Народный репортёр. Мусорные баки соседствуют с детской площадкой
Народный репортёр. Старый забор не отвечает современным тенденциям
Народный репортёр. Что важнее – дети или машины?
Народный репортёр. Бассейн в центре города стал свалкой
Народный репортёр. На крыльце клуба установили биотуалет