﻿ Народный репортёр. К автобусной остановке не пройти

Автобусную остановку на углу улиц Уалиханова и Жанкожа батыра перенесли, а тротуара к ней нет. Осенью и весной здесь грязь. Рядом госпиталь ДВД.

Место: угол ул. Уалиханова и Жанкожа батыра.

Дата: август 2017 года.

Автор: анонимная публикация.

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