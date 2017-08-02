﻿ Опасные украшения с крыши дома в центре города убрали

На фото: 12-метровые украшения дважды падали с крыши дома по пр.Абулхаир хана. || Фото из архива «Д»

12-метровые украшения на крыше многоэтажного дома на центральном проспекте срезали до уровня парапета.

С крыши здания по пр. Абулхаир хана, 58 уже дважды падали украшения с крыши 10-го этажа. 6 февраля большая тяжелая конструкция рухнула на крышу магазина «ТоСТ». 3 июля из-за ветра второе 12-метровое украшение упало на крышу ювелирного салона «Изумруд». Пострадавших не было, но в полете декор снес кондиционеры, побил стекла и дважды рухнул на крыши магазинов.

На крыше оставалось 6 таких подобных конструкций, 2 из них на высоте 12-го этажа. Теперь они не опасны – их срезали до уровня парапета.

– Вместе с жильцами мы настояли на том, чтобы украшения срезали, – рассказал председатель КСК «Ак Орда-58» Рыскельды Такенов. – Над 2-м, 4-м подъездами они уже шатались. Хорошо, что оба украшения упали на магазины, а если бы на тротуар и убило кого-нибудь?

Будут ли устанавливать что-то другое, нам никто не говорил.