﻿ Народный репортёр. Машины припаркованы не по правилам, а как удобно водителю

Народный репортёр. Машины припаркованы не по правилам, а как удобно водителю

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Народный репортёр. Машины припаркованы не по правилам, а как удобно водителю

Одна железная «ласточка» стоит в тени прямо у входа в подъезд. Другому водителю закон «По газонам не ходить!» не указ, машина оставлена прямо под окнами на земле. А третий остановился просто на пешеходной дорожке.

Место: пр. А.Молдагуловой, 8/1; пр. А.Молдагуловой, 12/1; ул. Тургенева, 98.

Дата: июль 2017 года.

Автор: Серик.

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Твист.
"закон «По газонам не ходить!» не указ"

Чот я там газона не наблюдаю lol
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03.08.2017, 08:18
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